Real Madrid, yenilenen Santiago Bernabeu'nun son halini paylaştı
Real Madrid, yenilenen stadyumu Santiago Bernabeu'nun son halinden görüntüler yayınladı.
İspanyol devi, yenilenen stadyumu Santiago Bernabeu'nun son halini paylaştı. Kapasitesi de artırılan stadyum konserlere, tenis maçları, fuarlar ve basketbol maçlarına da ev sahipliği yapacak.
Madridli taraftarlar bugün oynanacak Getafe maçıyla tribünlerdeki yerini alacak.
??? Santiago Bernabéu ?? pic.twitter.com/zjhJCiiy9q— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 2, 2023
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