Real Madrid, yenilenen Santiago Bernabeu'nun son halini paylaştı

Real Madrid, yenilenen stadyumu Santiago Bernabeu'nun son halinden görüntüler yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 17:43
Real Madrid, yenilenen Santiago Bernabeu'nun son halini paylaştı
Abone Ol google-news

İspanyol devi, yenilenen stadyumu Santiago Bernabeu'nun son halini paylaştı. Kapasitesi de artırılan stadyum konserlere, tenis maçları, fuarlar ve basketbol maçlarına da ev sahipliği yapacak. 

Madridli taraftarlar bugün oynanacak Getafe maçıyla tribünlerdeki yerini alacak. 

 


Player Alanı
real madrid GETAFE santiago bernabeu

İlgili Haberler

Real Madrid'den Erling Haaland planı

Real Madrid'den Erling Haaland planı
Real Madrid'li Toni Kroos'tan Suudi Arabistan'a insan hakları eleştirisi

Real Madrid'li Toni Kroos'tan Suudi Arabistan'a insan hakları eleştirisi
Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu tek golle geçti

Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu tek golle geçti

En Çok Okunan Haberler