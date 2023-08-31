Real Madrid'li Toni Kroos'tan Suudi Arabistan'a insan hakları eleştirisi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:39

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:39

İspanyol futbolcu Gabri Veiga'nın Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transferini "utanç verici" olarak nitelendiren Alman futbolcu Toni Kroos, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in orta saha oyuncusu, Suudi Arabistan'a gitmek için La Liga'dan ayrılan oyuncuları sert bir şekilde eleştirirken "Orada iddialı futbol oynanıyor denmeye başlandı ama her şey para etrafında dönüyor" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİNİN ORTASINDA GİDİLMEMELİ"

Toni Kroos, oyuncuların çok erken yaşta parayı tercih ettiklerini ve bunu yapmamalarını söylerken, "Cristiano Ronaldo gibi herkes bu kararı kendisi vermeli. Kariyerinin sonuna doğru bunu yap. Ancak kariyerinin ortasında olan ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayacak kaliteye sahip bu oyuncuların bu transferleri gerçekleştirmeleri garip. Orada insan haklarının olmaması beni Suudi Arabistan'a gitmekten alıkoyacak" dedi.

"BURADA HER ZAMAN HAZIR OLMALISINIZ"

Real Madrid'de 10. sezonuna başlayacak Kroos, "Daha önce hiçbir yerde 9 sene üst üste oynamadan Real Madrid'de 10. sezonuma giriyor olmak muhteşem bir duygu. Real Madrid'de her zaman göreve hazır olmanız ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekir" diyerek sözlerini noktaladı.