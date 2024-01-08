Real Madrid'de Aurelien Tchouameni'den Arda Güler'e büyük övgü!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in Fransız futbolcusu Aurelien Tchouameni, Arandina karşısında ilk maçına çıkan milli futbolcu Arda Güler için övgü dolu sözler kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:35
Real Madrid'de Aurelien Tchouameni'den Arda Güler'e büyük övgü!
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e takım arkadaşı Aurelien Tchouameni'den övgü geldi.

"HER ŞEYİYLE HARİKA"

Arda Güler'le ilgili gelen soruya yanıt veren Fransız yıldız, "Arda Güler mi? O harika bir oyuncu. Çok daha iyi olacak. Teknik olarak ve her şeyiyle harika" sözlerini kullandı.

Arandina ile oynanan maçta ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkan Arda Güler, 59 dakika oyunda kalmış ve etkili performansıyla dikkat çekmişti.


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