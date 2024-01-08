Real Madrid'de Arda Güler şaşkınlığı: 'Her şey yolunda giderse...'

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:42

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:47

Real Madrid'e transfer olduktan sonra uzun süre sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, İspanyol devindeki ilk maçına geçtiğimiz günlerde Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı çıktı.

Arda, takımının 3-1 galip gelerek son 16 turuna kaldığı müsabakadaki performansıyla takdir toplarken, taraftarların da gözüne girdi.

ŞİMDİDEN KAZANDIRMAYA BAŞLADI

18 yaşındaki futbolcunun sahadaki başarısının yanı sıra saha dışında yaşanan beklenmedik bir gelişme de İspanyolları şaşırttı.

Defensa Central'ın haberine göre, cumartesi günü oynanan maçtan bu yana Real Madrid ürünlerinin satıldığı sanal mağazada Arda Güler'in formalarına yönelik taleplerde büyük bir artış gerçekleşti.

Arda formalarıyla ilgili alımların büyük bir kısmının Türkiye'den yapıldığı belirtildi.

Real Madrid'de bu sürpriz talep olumlu karşılanırken, haberde "Her şey yolunda giderse Real, ticari anlamda yeni bir damara sahip olabilecek" yorumu yapıldı.

Arda Güler'in Türkiye'de çok sevildiği ve takip edildiği vurgulanırken, Real Madrid'in bu sayede hem Fenerbahçe hem de ülkedeki diğer kulüp taraftarlarınca "ikinci takım" olarak görülebileceği belirtildi.