Real Madrid'de Arda Güler şaşkınlığı: 'Her şey yolunda giderse...'

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile ilk maçına çıkan Arda Güler, karşılaşmadaki performansıyla tam not aldı. Genç yıldız saha dışında ise İspanyolları şaşırtan bir şekilde şimdiden Real Madrid'e para kazandırmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:42
Real Madrid'de Arda Güler şaşkınlığı: 'Her şey yolunda giderse...'
Abone Ol google-news

Real Madrid'e transfer olduktan sonra uzun süre sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, İspanyol devindeki ilk maçına geçtiğimiz günlerde Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı çıktı.

Arda, takımının 3-1 galip gelerek son 16 turuna kaldığı müsabakadaki performansıyla takdir toplarken, taraftarların da gözüne girdi.

ŞİMDİDEN KAZANDIRMAYA BAŞLADI

18 yaşındaki futbolcunun sahadaki başarısının yanı sıra saha dışında yaşanan beklenmedik bir gelişme de İspanyolları şaşırttı.

Defensa Central'ın haberine göre, cumartesi günü oynanan maçtan bu yana Real Madrid ürünlerinin satıldığı sanal mağazada Arda Güler'in formalarına yönelik taleplerde büyük bir artış gerçekleşti.

Arda formalarıyla ilgili alımların büyük bir kısmının Türkiye'den yapıldığı belirtildi.

Real Madrid'de bu sürpriz talep olumlu karşılanırken, haberde "Her şey yolunda giderse Real, ticari anlamda yeni bir damara sahip olabilecek" yorumu yapıldı.

Arda Güler'in Türkiye'de çok sevildiği ve takip edildiği vurgulanırken, Real Madrid'in bu sayede hem Fenerbahçe hem de ülkedeki diğer kulüp taraftarlarınca "ikinci takım" olarak görülebileceği belirtildi.


İlgili Haberler

Real Madrid'de ilk maçına çıktı: Joselu'dan Arda Güler'e büyük övgü!

Real Madrid'de ilk maçına çıktı: Joselu'dan Arda Güler'e büyük övgü!
İlk maçında büyüledi... İspanya'da gündem Arda Güler!

İlk maçında büyüledi... İspanya'da gündem Arda Güler!
Arda Güler'den Türk taraftarlara mesaj: 'Herkes sakin olsun'

Arda Güler'den Türk taraftarlara mesaj: 'Herkes sakin olsun'

En Çok Okunan Haberler