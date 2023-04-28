Real Madrid'de Luka Modric sakatlandı

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric sakatlandı.

AA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:19
Real Madrid'de Luka Modric sakatlandı
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada, Modric'in sol bacak arka kaslarında bir sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti de düzenlediği basın toplantısında, La Liga'da hafta içi deplasmanda oynadıkları ve 4-2 kaybettikleri Girona maçında sakatlanarak oyundan çıkan Modric'in durumunun belirsizliğini koruduğunu, 6 Mayıs'ta Osasuna'ya karşı oynanacak Kral Kupası finaline yetişip yetişmeyeceğinin bilinmediğini söyledi.

Luka Modric

"BİZİ ÜZEN BİR SAKATLIK"

Ancelotti, "Bizi üzen bir sakatlık. Umarım iyileşir ve önemli maçlarımızda forma giyer." ifadelerini kullandı.

La Liga'da yarın Almeria'yı konuk edecek Real Madrid'de ayrıca Ferland Mendy ve David Alaba'nın sakatlıkları devam ediyor.


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