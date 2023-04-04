Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez: 'Real Madrid favori'

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 18:52

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 18:52

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid ile oynayacakları Kral Kupası rövanş maçı öncesi konuştu.

Xavi yaptığı açıklamada, "Süper Kupa maçı ve La Liga'da Real Madrid ile oynadığımız maçları kıyaslayabiriliz ama Real Madrid şampiyonluğun en büyük favorisi ve Şampiyonlar Ligi'nin galibi. Odaklanmaya çalışacağız ama bizim için kolay olmayacak. İlk maçı 1-0 kazanmamız bizim için büyük avantaj" dedi.

Xavi Hernandez

"REAL MADRID FAVORİ"

Real Madrid'in favori olduğunu söyleyen Xavi, "Real Madrid'i devirmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. İki ayaklı bir karşılaşmayı en son ne zaman kaybettiler? Bu yüzden Real Madrid'i favori olarak görüyorum" açıklamasını yaptı.

Real Madrid ile Barcelona Kral Kupası rövanş maçında 5 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de karşılaşacak.