Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez: 'Real Madrid favori'
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, Kral Kupası yarı final ikinci maçında karşılaşacakları Real Madrid mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, "İki ayaklı bir karşılaşmayı en son ne zaman kaybettiler? Bu yüzden Real Madrid'i favori olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid ile oynayacakları Kral Kupası rövanş maçı öncesi konuştu.
Xavi yaptığı açıklamada, "Süper Kupa maçı ve La Liga'da Real Madrid ile oynadığımız maçları kıyaslayabiriliz ama Real Madrid şampiyonluğun en büyük favorisi ve Şampiyonlar Ligi'nin galibi. Odaklanmaya çalışacağız ama bizim için kolay olmayacak. İlk maçı 1-0 kazanmamız bizim için büyük avantaj" dedi.
Xavi Hernandez
"REAL MADRID FAVORİ"
Real Madrid'in favori olduğunu söyleyen Xavi, "Real Madrid'i devirmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. İki ayaklı bir karşılaşmayı en son ne zaman kaybettiler? Bu yüzden Real Madrid'i favori olarak görüyorum" açıklamasını yaptı.
Real Madrid ile Barcelona Kral Kupası rövanş maçında 5 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Tek kelimeyle iğrenç
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- Samsun'da fındık üreticilerine uyarı
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- Sahte belgelerle el değiştiren milyonlar
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- TİP'ten seçim kararı: Liste çıkarmayacak iller açıkladı