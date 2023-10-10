Real Madrid'den Arda Güler'e hediye!

İspanyol ekibi Real Madrid, futbolcularına sponsor arabalarını hediye etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:57
Real Madrid'den Arda Güler'e hediye!
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İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, sponsorluk anlaşması olduğu BMW'nin araçlarını futbolcularına teslim etti. 

Ünlü otomobil markasının elektrikli araçları futbolcular tarafından beğeniyle karşılandı.

Milli futbocumuz Arda Güler'in arabası sosyal medyada beğenileri topladı.


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