İkinci kez sakatlanmıştı: Real Madrid'den Arda Güler müjdesi!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:31

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:31

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Osasuna'yı konuk edecek olan Real Madrid, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

İspanyol ekibi spor salonunda fitness ile başlayan antrenmana sahada topla taktiksel çalışmayla devam etti.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı iyileşme sürecinde olan Arda Güler'in hem salonda hem de sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü belirtildi. David Alaba'nın ise idmanın bir kısmında takımla çalıştığı ifade edildi.

İKİNCİ KEZ SAKATLANMIŞTI

La Liga 7. hafta karşılaşması olan Real Madrid - Las Palmas maçından önce sakatlanan genç yıldızın sahalardan 3 hafta uzak kalacağı ifade edilmişti.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında yaptığı açıklamada, "Menisküs probleminden tamamen kurtuldu. Bu son yaşadığı problem sadece onun tamamen hazır olmasını engelledi" ifadelerini kullanmıştı.