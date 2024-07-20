Real Madrid'den Arnold planı!
Real Madrid, 2025 yılında Trent Alexander-Arnold'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor.
Kylian Mbappe transferi ile büyük sükse yaratan Real Madrid, gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı.
AS'ın haberine göre; Real Madrid, Liverpool'da forma giyen İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'ı gelecek sezon bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
İngiliz oyuncuya büyük bir hayranlık besleyen kulüp yönetiminin, Dani Carvajal'in ilerleyen yaşı sebebiyle sağ bek transferine öncelik verdiği ve Trent'in de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.
25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 3 gol 9 asistlik performans gösterdi.
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