Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı tarih açıklandı!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni transferi Kylian Mbappe'ye 16 Temmuz Salı günü imza töreni düzenleyecek.
Real Madrid, yeni transferi için imza töreni düzenleyecek.
İspanyol devinden yapılan açıklamada, Kylian Mbappe için 16 Temmuz Salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Real Madrid'e 5 yıllık imza atacak Fransız yıldız, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.
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