Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı tarih açıklandı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni transferi Kylian Mbappe'ye 16 Temmuz Salı günü imza töreni düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 16:46
Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı tarih açıklandı!
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Real Madrid, yeni transferi için imza töreni düzenleyecek.

İspanyol devinden yapılan açıklamada, Kylian Mbappe için 16 Temmuz Salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Real Madrid'e 5 yıllık imza atacak Fransız yıldız, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.


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