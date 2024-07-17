Real Madrid'den Luka Modric kararı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Hırvat yıldız Luka Modric ile yeni sözleşme imzaladı.

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:11
Real Madrid'den Luka Modric kararı!
Abone Ol google-news

Real Madrid, 38 yaşındaki deneyimli yıldızı Luka Modric ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hırvat yıldız ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Modric, İspanyol devinde çıktığı 534 maçta 39 gol attı ve 86 asist yaptı.


real madrid haberleri luka modric haberleri Sözleşme haberleri

İlgili Haberler

Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı tarih açıklandı!

Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı tarih açıklandı!
İtalyan devinin radarında... Real Madrid'den Arda Güler kararı!

İtalyan devinin radarında... Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Real Madrid'den Luka Modric kararı!

Real Madrid'den Luka Modric kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler