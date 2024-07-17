Real Madrid'den Luka Modric kararı!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:11

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:12

Real Madrid, 38 yaşındaki deneyimli yıldızı Luka Modric ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hırvat yıldız ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Modric, İspanyol devinde çıktığı 534 maçta 39 gol attı ve 86 asist yaptı.