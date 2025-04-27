Arda Güler, El Clasico sonrası İspanya'da gündem oldu: 'Real Madrid'i sırtında taşıdı'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 11:52

Güncelleme: 27.04.2025 - 11:52

Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği İspanya Kral Kupası finalinde şampiyon uzatmalarda belli oldu. Normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlanan maçta Barcelona, ikinci uzatmada bulduğu golle şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid'de Arda Güler maça yedekler arasında başlarken milli futbolcu 55. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu.

Arda, Real Madrid'in ikinci golünde asisti yaparken bu sezonki gol katkısını 12'ye yükseltti. Genç futbolcu bu sezon görev yaptığı 37 maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; karşılaşmanın ardından İspanyol basını Arda Güler'in performansını değerlendirirken 20 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsedildi.

Marca'da yer alan haberde Arda Güler için, "Kupa finalinde sadece iyi bir futbolcu olmadığını gösterdi. Karakterli bir oyun oynadı ve Real Madrid'i sırtında taşıdı. Arda, Modric'le oynamaya başladı ve imkansız gibi görünen şeyi başardılar, Barcelona'nın elinden topu aldılar. Tchouameni'nin golünde kullandığı köşe vuruşu altın değerindeydi" ifadeleri kullanıldı.

Maçla ilgili puanlamada ise Arda'ya 7 puan verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuna girdiği andan itibaren takıma ve Modric'e daha çok uyum sağlamaya başladı. Kullandığı köşe vuruşu müthişti. Uzatmalarda biraz aceleci davrandı, top kaybetti, futboldan çok kafasıyla daha hızlıydı. Daha sonra daha dinamik hale gelerek hücumda görev aldı ve çok sayıda güzel pas üretti."

AS'ta ise Arda'yla ilgili, "Ancelotti, her zamankinden çok daha erken bir değişiklik yaptı. İkinci yarının 10. dakikasında oyuna dahil oldu ve oyunun yönü kökten değişti" yorumu yapıldı.

Arda Güler için Mundo Deportivo ise, "Real Madrid'in orta sahası topla kontrol ve kalite sağladı" ifadeleri kullanıldı.