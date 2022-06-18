Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer iddiası!

18 Haziran 2022 Cumartesi, 12:04

Beşiktaş'ın golcü futbolcu transferi merak konusu olmaya devam ediyor.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan haber göre; La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen Sırp futbolcu Luka Jovic, siyah-beyazlıların gündemine girdi. Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 3 yıl önce 63 milyon Euro ödenerek alınan futbolcu menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

İTALYAN EKİPLERİ DE DEVREDE

Frankfurt’a 1 milyon Euro karşılığında kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 1 gol üretebilmişti. Real Madrid’le 3 yıllık daha kontratı bulunan Jovic’in, 1.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a kiralanabileceği belirtildi.

Sırbistan Milli Takımı forması giyen oyuncuyla İtalya’dan kulüpler de ilgileniyor. Beşiktaş'ın futbolcunun transferi konusunda adımlar atacağı yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

ÇEBİ ALTERNATİF İSİMLER VURGUSU YAPMIŞTI

1.82 boyundaki Jovic, 2021-22 sezonunda Real Madrid'de 19 maçta 549 dakika süre aldı. Futbolcu, 1 gol 3 asistlik katkı yaptı. Jovic, Frankfurt'un dışında Benfica ve Kızılyıldız'da da oynamıştı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer konusunda önceki gün açıklama yapmıştı. Çebi, "Weghorst’a ilgimiz var. Kendisini transfer etmek istiyoruz. Kendisiyle yaptığımız görüşmede, iki gün daha bizden müsaade istedi. Tahmin ediyorum ki onun da talipleri çok fazla. Şartlara bakıyor. Biz de alternatif isimlerle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.