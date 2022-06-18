Beşiktaş Daniel-Kofi Kyereh ile ilgileniyor iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş, Alex Teixeira'nın alternatifini Almanya'da buldu. İddiaya göre Siyah-beyazlılar, Ganalı futbolcu Daniel-Kofi Kyereh'i gündemine aldı.
Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar güçlü bir kadro kurmak isterken, Alman basınından Beşiktaş ile ilgili bir transfer iddiası geldi.
BEŞİKTAŞ KYEREH'İ İSTİYOR
Bild'in haberine göre; Alex Teixeira'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, Almanya 2. Ligi'nde Saint Pauli forması giyen hücuma dönük orta saha oyuncusu Daniel-Kofi Kyereh'i gündemine aldı.
ALMANYA'DA İSTEYENİ ÇOK
Haberde, futbolcuya yakın zamanda Werder Bremen'in transfer için ilgi gösterdiği hatırlatıldı. 26 yaşındaki Ganalı futbolcu ile Freiburg, Gladbach, Mainz ve Stuttgart gibi ekipler ilgileniyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Kyereh, Saint Pauli takımının en etkili isimlerinden biri olarak dikkati çekti. Hücumdaki çeşitliliği artırabilecek tarzda bir oyuncu olan Kyereh, geçen sezon Bundesliga 2'de 32 maçta 13 gol ve 11 asistlik katkı yaptı.
SÖZLEŞMESİ VE TRANSFER PİYASASI
Gana Milli Takımı'nın formasını 12 kez terleten Kyereh'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürüyor. Futbolcuya, Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon Euro değer biçiliyor.
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