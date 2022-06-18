Sevilla, Alfredo Morelos için Beşiktaş'a rakip oldu

18 Haziran 2022 Cumartesi, 10:28

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'tan haber bekliyor. Golcü futbolcu için geniş bir oyuncu havuzuna sahip olan Beşiktaş'ın gündemine son gelen isim Rangers'ta oynayan Alfredo Morelos oldu. Ancak; Kolombiyalı golcü ile ilgili yeni gelişmeler bulunuyor. İddiaya göre, futbolcuya La Liga'dan talip çıktı.

SEVILLA, MORELOS İÇİN DEVREDE

Fichajes'in haberine göre; Sevilla, adı Beşiktaş ile anılan Alfredo Morelos'u istiyor. Sevilla, golcü futbolcu için 8 milyon Euro gibi bir transfer bütçesi hazırladı.

LILLE İSTEMİŞTİ, TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

Daha önce Morelos'a Fransız ekibi Lille, 16 milyon sterlinlik bir teklif yapmış, ancak; Rangers ise 20 milyon sterlin istediği için bu transfer gerçekleşmemişti.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ MORELOS'UN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın forvet hattındaki ihtiyacını giderebilecek tarzda bir oyuncu olan 25 yaşındaki golcü, geride kalan sezon Rangers formasıyla 42 maçta 18 gol 7 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona erecek. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Morelos'a 13 milyon Euro değer biçiliyor.