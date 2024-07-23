Real Madrid'den Fabien Causeur kararı: 7 yıldır forma giyiyordu!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 21:10

Güncelleme: 23.07.2024 - 21:10

THY EuroLeague ekibi Real Madrid'de ayrılık gerçekleşti.

Real Madrid, 7 yıldır takımda olan Fabien Causeur ile yollarını ayırdığını açıkladı.

14 KUPA KAZANDI

Real Madrid ile 2 EuroLeague, 4 İspanya Ligi, 2 Copa del Rey ve 6 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 14 şampiyonluk yaşadı.

Causeur, 7 sezonda toplam 486 maça çıktı ve kulüp tarihinde en çok forma giyen üçüncü yabancı oyuncu oldu.