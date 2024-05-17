Real Madrid'den Kroos ve Modric kararı!

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, kontratları sezon sonunda bitecek Toni Kroos ve Luka Modric'e yeni sözleşme teklif etmeyi planladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:33
Real Madrid'den Kroos ve Modric kararı!
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LaLiga'da şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Real Madrid'de yeni sezonun kadro planlaması sürüyor.

İç transferde Real Madrid, Toni Kroos ve Luka Modric'le 1 yıllık yeni kontrat imzalamayı düşünüyor.

NTV Spor'un Athletic'ten aktardığı habere göre, Real Madrid'in daha önce sezon sonunda iki oyuncuyla da yollarını ayırmayı düşündüğü ancak bu kararın değiştiği belirtildi.

Her iki oyuncunun da yüksek maaşları nedeniyle sözleşmelerinin yenilenmesinin planlanmadığını ancak bu sezonki performansları nedeniyle yeni sözleşme görüşmelerinin başlayacağı ifade edildi. 

MODRIC VE KROOS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Real Madrid'de Toni Kroos bu sezon 46 maçta süre alıp 1 gol ve 9 asist kaydetti.

Takımın bir diğer deneyimli ismi Luka Modric ise 43 maçta forma giydi. Modric bu maçlarda 2 gol ve 8 asistle oynadı.


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