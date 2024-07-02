Real Madrid'den Mario Hezonja kararı!
İspanya Basketbol Ligi ekibi Real Madrid, Hırvat oyuncu Mario Hezonja ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
THY EuroLeague takımlarından Real Madrid, Hırvat basketbolcu Mario Hezonja ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
İspanya ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'nın da arasında yer aldığı birçok takımla anılan 29 yaşındaki kısa forvet, Real Madrid'de kalmayı tercih etti.
Real Madrid'den yapılan açıklamada, Hezonja'nın sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
FİNAL FOUR'DA FİNAL OYNAMIŞTI
Mario Hezonja, geçen sezon finalde Panathinaikos'a mağlup olarak ikincilikle yetindikleri THY EuroLeague'de çıktığı 38 maçta 13,5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
2022'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat basketbolcu, eflatun-beyazlı formayla 1 THY EuroLeague, 1 İspanya Ligi, 1 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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