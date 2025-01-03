Real Madrid'den William Saliba hamlesi!
Real Madrid, Arsenal’in Fransız savunmacısı William Saliba’yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Avrupa’da devre arası transfer dönemi 1 Ocak itibariyle başlarken, takımlar da kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek için önemli isimleri listesine aldı. Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold ve Bayern Münih’ten Alphonso Davies ile ilgilenen eflatun-beyazlılar, stoper pozisyonu için ise İngiliz ekibi Arsenal’in 23 yaşındaki William Saliba’yı kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Saliba’yı kadrosuna tutmak istiyor ancak Fransız oyuncu ise İspanyol ekibine olumlu yanıt vermiş durumda.
Öte yandan Real Madrid’in Alman stoperi Antonio Rüdiger de ekim ayında Saliba ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli savunmacı Saliba ile Madrid’de birlikte oynamak ister misiniz sorusuna, “Kimseyi korkutmuyorum ama yaptıklarını yapmaya devam ederse, her şey ortada” cevabını vermişti.
2019 yılında 30 milyon Euro karşılığında Arsenal’a transfer olan Saliba’nın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ALEXANDER-ARNOLD DA GÜNDEMDE
Öte yandan sağ bek pozisyonunu da güçlendirmek isteyen İspanyol ekibi, Liverpool’un İngiliz sağ beki Alexander-Arnold’ı kadrosuna katmak istiyor. Sezon başında çapraz bağından sakatlık yaşayan Carvajal’ın yokluğunu hisseden Real Madrid, 26 yaşındaki İngiliz sağ bek için Liverpool’a yaklaşık 20 milyon Sterlin’lik teklif yaptı. İngiliz ekibi ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arnold için gelen bu teklifi kabul etmedi. Liverpool da Alexander-Arnold’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor.
Spor Haberleri
- Rashford transferinde Osimhen detayı
- Oklahoma City Thunder, üst üste 13. galibiyetini aldı
- Nathan Ngoumou kimdir?
- Süper Lig'in ikinci yarısı başlıyor: İşte program!
- Real Madrid'den William Saliba hamlesi!
- Enzo Millot kimdir?
- Vitor Tormena kimdir?
- Beşiktaş, ikinci Sergen Yalçın dönemine hazırlanıyor
- Fenerbahçe transferde sona yaklaştı!
- Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- Colani, Mazlum Abdi ile görüştü
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- Erhan Afyoncu’nun talimatıyla çekilmiş!
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor
- Asgari ücret AKP’nin Suriye politikasını gölgede bıraktı
- Peş peşe transferler… Zuhal Olcay da kadroda!
- Meclis'teki cenaze töreninde gergin anlar