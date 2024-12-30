El Clasico'da kazanan Real Madrid!

İspanya ACB Ligi'nde Real Madrid, evinde Barcelona'yı 73-71'lik skorla mağlup etti.

El Clasico'da kazanan Real Madrid!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:12

İspanya ACB Ligi'nde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. 

Movistar Arena'da oynanan mücadelede Real Madrid, Barcelona'yı 73-71'lik skorla yendi. 

Real Madrid'de Facundo Campazzo 17, Mario Hezonja 15 sayı üretti. Barcelona'da ise Jabari Parker'ın 18 sayılık katkısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 18 puanla 3. sıraya yükselirken Barcelona 14 puanla 8. sırada kaldı.


Etiketler: #real madrid #barcelona #el clasico

İlgili Haberler

Arda Güler, Bolu'da baba ocağını ziyaret etti

Arda Güler, Bolu'da baba ocağını ziyaret etti
Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret!

Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret!
Arda Güler, Gibi setinde: 'Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz'

Arda Güler, Gibi setinde: 'Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler