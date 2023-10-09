PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, 5 yılın ardından bir ilki yaşadı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, 2018 yılından beri ilk kez 4 maç üst üste gol sevinci yaşayamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 17:28
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, 5 yılın ardından bir ilki yaşadı!
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Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in Rennes ile oynadığı karşılaşmada da gol atamayan Kylian Mbappe, 2018 yılından bu yana bir ilki yaşadı.

Kylian Mbappe, çıktığı son 4 karşılaşma olan Marsilya, Clermont, Newcastle United ve Rennes mücadelelerinde gol bulamadı. 

9 MAÇTA 8 GOL

Son olarak 2018 yılında art arda 4 maçta gol atamayan Mbappe, beş yıl aradan sonra arka arkaya 4 maçta gol atamamış oldu.

Mbappe bu sezon PSG formasıyla 9 karşılaşmada 8 gol kaydetti.


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