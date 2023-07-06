Real Madrid'in Arda Güler'i duyuracağı tarih belli oldu

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Madrid'de bu akşam sözleşme imzalayacağı milli futbolcu Arda Güler'i yarın basına tanıtacak.

AA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:19
Real Madrid'in Arda Güler'i duyuracağı tarih belli oldu
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Real Madrid, Arda Güler ile bu akşam sözleşme imzalayarak yarın tanıtımını yapacak.

Real Madrid Kulübüne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid'e gelecek Arda Güler, sağlık kontrolü sonrası sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.

BASINA TANITILACAK

Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.

Arda Güler'in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

 
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