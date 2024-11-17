Real Madrid'in genç yıldızından flaş itiraf: 'Sporun içerisinde yer almak istemiyorum'

Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni, futbol kariyerinden sonra sporun içerisinde yer almak istemediğini söyledi.

Real Madrid'in genç yıldızından flaş itiraf: 'Sporun içerisinde yer almak istemiyorum'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 18:22

Real Madrid'in orta saha oyuncularından Aurelien Tchouameni, futbol sonrası planlamasına dair açıklamada bulundu.

Fransız orta saha oyuncusu, futboldan sonra sporun içerisinde yer almak istemediğini söyledi.

'AİLE KURMAYA ODAKLANACAĞIM'

Tchouameni, "Futboldan sonra aile kurmaya odaklanacağım. Sporun içerisinde yer almak istemiyorum, şirket yöneticisi olmayı tercih ederim" diye konuştu.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 15 maçta süre bulurken takımına skor katkısı sağlayamadı.


Etiketler: #Aurelien Tchouameni #real madrid #futbol

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