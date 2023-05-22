Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:11

Güncelleme: 22.05.2023 - 13:11

La Liga'da Valencia - Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahüratlar yapıldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanyol futbolunda ırkçılık sorunu olduğunu söyledi. Futbolseverler sahayı gözyaşları içinde terk eden Vinicius Junior'un hayatını ve futbol kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Real Madrid'in ırkçılığa uğrayan futbolcusu Vinicius Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? Vinicius Junior hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Vinicius Junior hakkında merak edilenler...

VİNİCİUS JUNİOR KİMDİR?

Vinicius Junior, 12 Temmuz 2000 yılında Brezilya'da doğdu. Tam adı Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior olan Vinicius Junior, babası onu yaşadıkları yerdeki futbol kulübü Flamengo şubelerine götürdüğünde futbol kariyerine 2006 yılında başladı. Kulüp dosyalarında pozisyonu sol bek olarak tanımlandı.

Fakir bir aileden gelen Vinicius, amcası Ulisses ile Ninho do Urubu'ya ("Akbabalar Yuvası") olan mesafeyi kısaltmak için Abolição'ya gitti. Flamengo'dan finansal destek ve girişimcilerden yardım almaya başladı.

Vinícius, Flamengo formasıyla ilk maçına 13 Mayıs 2017 tarihinde Brezilya Série A'da 1-1 berabere kaldıkları Atlético Mineiro karşısında 82. dakikada oyuna girerek çıktı. İki gün sonra kulüple olan sözleşmesini 2019 yılından 2022 yılına kadar uzattı.

23 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol kulübü Real Madrid, 12 Temmuz 2018'de futbolcu 18 yaşına girdikten sonra transferin gerçekleşmesi için sözleşme imzaladı. Transfer gerçekleştiğinde bonservis bedelinin 46 milyon € olduğu açıklandı. Bu bedel, Brezilya futbol tarihinde bir futbolcunun ikinci en pahalı satışı oldu (Neymar'dan sonra) ve Brezilya kulübü tarafından transfer için alınan en büyük miktar oldu (Neymar, Barcelona'ya 86 milyon €'ya transfer oldu ancak Santos yalnızca 17 milyon € aldı). Ayrıca bu bedel, 19 yaş altı bir futbolcu için en çok ödenen en yüksek bedel oldu. Başlangıçta Temmuz 2018'de Brezilya'ya kiralık olarak geri dönmesi planlandı.

20 Temmuz 2018 tarihinde Madrid, resmî olarak Vinícius'u Real Madrid oyuncusu olarak sundu. Forma numarası 28 olarak belirlendi. Takımıyla ilk maçına 29 Eylül 2018 tarihinde golsüz berabere kaldıkları Atlético Madrid karşısında çıktı ve 87. dakikada oyuna dâhil oldu. Bu maça çıkarak Real Madrid'in ilk 2000 doğumlu as futbolcusu oldu. Vinícius, ilk 11'de ilk kez 31 Ekim'deki Copa del Rey'de 4-0 deplasmanda yendikleri Melilla maçında yer aldı. Maçta Marco Asensio ve Álvaro Odriozola'ya yaptığı asistlerle Marca tarafından Maçın adamı seçildi. İlk golünü ise 3 Kasım'da 2-0 yendikleri Valladolid'e atarken, oyuna dâhil olduktan 10 dakika sonra golü buldu. 29 Eylül'deki ilk maçından 7 Şubat 2019 tarihine kadar 4 gol attı.

VİNİCİUS JUNİOR HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2017-2018 Flamengo

2018 Real Madrid B

2018- Real Madrid

VİNİCİUS JUNİOR MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2015-2016 Brezilya U-15

2016-2017 Brezilya U-17

2018-2019 Brezilya U-20

2019- Brezilya

VİNİCİUS JUNİOR ÖDÜLLERİ

REAL MADRİD

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2018

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2021-22

BREZİLYA U-15

Güney Amerika 15 Yaş Altı Şampiyonası: 2015

BREZİLİYA U-17

Güney Amerika 17 Yaş Altı Şampiyonası: 2017

KİŞİSEL

Copa São Paulo de Futebol Júnior En İyi Sol Açık: 2017

Güney Amerika 17 Yaş Altı Şampiyonası En İyi Oyuncusu: 2017

Güney Amerika 17 Yaş Altı Şampiyonası Gol Kralı: 2017



















