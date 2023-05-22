Nurseli İdiz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurseli İdiz hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Nurseli İdiz, rol aldığı yapımlar ve katıldığı televizyon programları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Nurseli İdiz'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Nurseli İdiz'in hangi dizi ve filmlerde rol aldığı araştırılıyor. Peki, Nurseli İdiz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurseli İdiz hangi dizi ve filmlerde oynadı?
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Nurseli İdiz'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, hangi film ve dizilerde rol aldığı, eşinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Nurseli İdiz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurseli İdiz hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Nurseli İdiz hakkında merak edilenler...
NURSELİ İDİZ KİMDİR?
Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da Pendik'de doğdu. İskeçe göçmeni olan ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve Deniz Çamlıbel'in kızıdır. Babası İskeçe göçmeni olan Nurseli İdiz'in annesi ise Kırklarelili'dir.
Nurseli İdiz, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde tamamladı. 1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Nurseli İdiz daha sonra Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da görev yaptı.
Nurseli İdiz, 1981'de, TRT'de ekrana gelen "Şarkılar Neyi Söyler" ve "Prizma" adlı programları sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisi ile de adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle isminden beyaz perde de söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir program sundu. Nurseli İdiz, birçok sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
NURSELİ İDİZ ÖZEL HAYATI
Nurseli İdiz, müzisyen Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi. 15 yıl evli kaldığı Cem İdiz ile 1999 yılında boşanan Nurseli İdiz, boşandıktan sonra soyadını kullanmaya devam etti. Nurseli İdiz'in bu evliliğinden 1985 yılında Canan Elif İdiz isminde bir kızı dünyaya gelmişti.
NURSELİ İDİZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1989: Geçmiş Bahar Mimozaları
1994: Çözülmeler
1998: Mercan Kolye (Belkıs)
1999: Rüzgâr Gülü
2000: Baykuşların Saltanatı
2000: Beyaz Yalanlar
2000: Borsa
2000: Delikanlı
2001: 90-60-90
2001: Benim İçin Ağlama
2001: Cinlerle Periler
2001: Dünya Varmış
2002: Baldız Geliyorum Demez
2002: Kınalı Kar
2003: Bir Yıldız Tutuldu
2003: Serseri Aşıklar
2004: Şeytan Sofrası
2005: Ahududu
2005: Bir Varmış Bir Yokmuş
2005: Şöhret
2006: Can
2009: Ömre Bedel
2012: Harem (Mozaikli Valide Sultan)
2014: Ankara'nın Dikmen'i (Dilek)
2014: Yalan Dünya (Nursel Karakaş)
2015: İlişki Durumu: Karışık (Mediha)
2016: İlişki Durumu: Evli (Mediha)
2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Madam Anna)
NURSELİ İDİZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1987: Gece Yolculuğu
1990: Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri
1993: Kız Kulesi Aşıkları / Hera İle Leandros
1995: Böcek
1999: Asansör
1999: Kahpe Bizans
1999: Salkım Hanımın Taneleri
2000: Şarkıcı
2002: Mumya Firarda
2005: O Şimdi Mahkum
2009: Güneşi Gördüm
2023: Üçüncü Gün
NURSELİ İDİZ ÖDÜLLERİ
1994: 27. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
1995: 7. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu
2002: 7. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Şarkıcı
2008: 12. Afife Tiyatro Ödülleri - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
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