Yayınlanma: 22.05.2023 - 12:51

Güncelleme: 22.05.2023 - 12:51

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Nurseli İdiz'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, hangi film ve dizilerde rol aldığı, eşinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Nurseli İdiz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurseli İdiz hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Nurseli İdiz hakkında merak edilenler...

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da Pendik'de doğdu. İskeçe göçmeni olan ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve Deniz Çamlıbel'in kızıdır. Babası İskeçe göçmeni olan Nurseli İdiz'in annesi ise Kırklarelili'dir.

Nurseli İdiz, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde tamamladı. 1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Nurseli İdiz daha sonra Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da görev yaptı.

Nurseli İdiz, 1981'de, TRT'de ekrana gelen "Şarkılar Neyi Söyler" ve "Prizma" adlı programları sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisi ile de adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle isminden beyaz perde de söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir program sundu. Nurseli İdiz, birçok sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

NURSELİ İDİZ ÖZEL HAYATI

Nurseli İdiz, müzisyen Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi. 15 yıl evli kaldığı Cem İdiz ile 1999 yılında boşanan Nurseli İdiz, boşandıktan sonra soyadını kullanmaya devam etti. Nurseli İdiz'in bu evliliğinden 1985 yılında Canan Elif İdiz isminde bir kızı dünyaya gelmişti.

NURSELİ İDİZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1989: Geçmiş Bahar Mimozaları

1994: Çözülmeler

1998: Mercan Kolye (Belkıs)

1999: Rüzgâr Gülü

2000: Baykuşların Saltanatı

2000: Beyaz Yalanlar

2000: Borsa

2000: Delikanlı

2001: 90-60-90

2001: Benim İçin Ağlama

2001: Cinlerle Periler

2001: Dünya Varmış

2002: Baldız Geliyorum Demez

2002: Kınalı Kar

2003: Bir Yıldız Tutuldu

2003: Serseri Aşıklar

2004: Şeytan Sofrası

2005: Ahududu

2005: Bir Varmış Bir Yokmuş

2005: Şöhret

2006: Can

2009: Ömre Bedel

2012: Harem (Mozaikli Valide Sultan)

2014: Ankara'nın Dikmen'i (Dilek)

2014: Yalan Dünya (Nursel Karakaş)

2015: İlişki Durumu: Karışık (Mediha)

2016: İlişki Durumu: Evli (Mediha)

2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Madam Anna)

NURSELİ İDİZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1987: Gece Yolculuğu

1990: Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri

1993: Kız Kulesi Aşıkları / Hera İle Leandros

1995: Böcek

1999: Asansör

1999: Kahpe Bizans

1999: Salkım Hanımın Taneleri

2000: Şarkıcı

2002: Mumya Firarda

2005: O Şimdi Mahkum

2009: Güneşi Gördüm

2023: Üçüncü Gün

NURSELİ İDİZ ÖDÜLLERİ

1994: 27. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

1995: 7. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu

2002: 7. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Şarkıcı

2008: 12. Afife Tiyatro Ödülleri - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu