Real Madrid'in Jude Bellingham itirazına ret!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:38

Güncelleme: 08.03.2024 - 17:38

Real Madrid'e, Jude Bellingham'dan kötü haber geldi. İspanyol kulübünün, Valencia maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Bellingham için yaptığı itiraz reddedildi.

Bellingham, ligde Celta Vigo ve Osasuna maçlarında takımını yalnız bırakacak.

BELLINGHAM'IN PERFORMANSI

Real Madrid forması altında bu sezon 31 maçta sahaya çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.