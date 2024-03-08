Real Madrid'in Jude Bellingham itirazına ret!
Real Madrid'in Jude Bellingham'ın iki maçlık cezası için yaptığı itiraz reddedildi. İngiliz futbolcu, Celta Vigo ve Osasuna maçlarını kaçıracak.
Real Madrid'e, Jude Bellingham'dan kötü haber geldi. İspanyol kulübünün, Valencia maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Bellingham için yaptığı itiraz reddedildi.
Bellingham, ligde Celta Vigo ve Osasuna maçlarında takımını yalnız bırakacak.
BELLINGHAM'IN PERFORMANSI
Real Madrid forması altında bu sezon 31 maçta sahaya çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.
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