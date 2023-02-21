Real Madrid'in onursal başkanı Amancio Amaro Varela kimdir? Amancio Amaro Varela hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:16

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 16:16

İspanya'nın Real Madrid Kulübünün onursal başkanı 83 yaşındaki Amancio Amaro Varela hayatını kaybetti. İşte, Amancio Amaro Varela hakkında merak edilenler...

AMANCİO AMARO VARELA KİMDİR?

Amancio Amaro Varela, veya bilinen adıyla Amanci 16 Ekim 1939 yılında La Coruña'da doğdu. Amancio Amaro Varela, RC Deportivo de La Coruña, Real Madrid ve İspanya millî takımında oynadı.

Amancio Amaro spor yaşamına 15 yaşında, doğduğu şehrin takımı Victoria ile başladı. 1958-59 sezonunda o zaman La Liga 2'de olan RC Deportivo de La Coruña'ya transfer oldu ve Deportivo La Liga'ya yükseldi. Amancio burada Real Madrid gibi büyük takımların gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Amancio 1962'nin Haziran ayında Zoco, Muller ve Yanko gibi yıldızların Madrid'den ayrıldığı dönemde Real Madrid'le sözleşme imzaladı. Bu dönem aynı zamanda takım için bir geçiş dönemiydi. Amancio ilk maçına Anderlecht karşında (Bernabeu'da 3-3); ve ilk lig maçına da Real Betis'le Sevilla'da 5-2'lik galibiyetle çıktı.

Amancio Amaro Varela, 1963-64 sezonunda Real Madrid ile Şampiyon Kulüpler Kupası finaline yükseldi ancak finalde Internazionale'e 3-1 yenildi. Ertesi sezon gençlerden oluşan Madrid, Benfica'ya çeyrek finalde elendi.

Amancio Amaro Varela, 1965-66 sezonunda genç futbolcular Pirri, Velázquez, Sanchís ve Grosso Real Madrid'e katıldı ve o sezon Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu geldi. Finalde Partizan ile karşılaşan Amancio'nun aynı zamanda son Avrupa Kupası finaliydi. Finalde bir gol ve bir de asist yapan Amancio ilk Avrupa Kupası madalyasını almıştı. Devam eden 6 sezonda, Real Madrid 6 La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Amancio Amaro uluslararası alanda saygınlık kazandı ve Dünya Karmasına çağrıldı. Amancio 1976 jübilesini yapıp, Real Madrid'in teknik kadrosuna geçti.

Amancio jübile yaptığı sezon Real Madrid'in genç takımını da çalıştımaya başladı. Sezon sonu kişisel sebeblerle anterörlüğü bıraktı. 1982'de Luis de Carlos'un yeniden başkan olmasıyla görevine geri döndü.

Amancio önce Real Madrid'in alt takımı olan Castilla'yı çalıştırdı ve ikinci sezonunda İkinci lig şampiyonu oldu. Castilla'da o zaman genç olan futbolcular Butragueño, Míchel, Sanchis, Martín Vázquez ve Pardeza bulunuyordu.

Amancio Amaro, 1985-86 sezonunda Real Madrid'e geçen Amancio, burada başarıyı yaklayamadı ve takımdan ayrıldı. Real'in giyim şirketi olan Kelme'ye yönetici oldu.

Amancio Amaro, Temmuz 2000'de Real Madrid'in futbol direktörü olmak için adaylığını koydu, Florentino Pérez'in başkan seçilmesiyle yönetim kurulu üyeliğini ve futbol direktörlüğünü kazandı.

Amancio Amaro Varela, 23 Şubat 2023 tarihinde İspanya'nın Madrid şehrinde hayatını kaybetti.

AMANCİO AMARO VARELA FUTBOL KARİYERİ

1954-1958 Victoria

1958-1962 RC Deportivo de La Coruña

1962-1976 Real Madrid

AMANCİO AMARO VARELA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1976-1977 Real Madrid (altyapı)

1982-1984 Castilla

1984-1985 Real Madrid

AMANCİO AMARO VARELA'NIN BAŞARILARI

KULÜP BAŞARILARI

9 La Liga

3 Copa del Rey

1 Şampiyon Kulüpler Kupası

2 Ramon de Carranza Kupası

1 Teresa Herrera Kupası

1 Palma de Mallorca Kupası

1 Nuevo Colmbino Kupası

1 Mohamed V Kupası

KİŞİSEL BAŞARILARI

2 Pichichi Ödülü: 1969-1970,1970-1971

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

42 kez milli forma

1 FIFA Dünya Kupasına Katılış

1964 Avrupa Uluslar Kupası şampiyonu



