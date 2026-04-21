Real Mallorca ile Valencia yenişemedi!

21.04.2026 22:24:00
Real Mallorca, ispanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Mallorca ile Valencia karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Mallorca, 49. dakikada Samu Costa ile öne geçti. Valencia, 67. dakikada Umar Sadiq ile eşitliği sağladı.

MURİÇ FORMA GİYDİ

Vedat Muriç maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberliğin ardından Valencia 36, Mallorca ise 35 puana yükseldi.

Valencia, gelecek hafta Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise Alaves deplasmanına gidecek.

İlgili Haberler

Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup eden Ziraat Bankkart final serisinde öne geçti!
Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup eden Ziraat Bankkart final serisinde öne geçti! Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi final serisi ilk maçında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Hakem kararlarına tepki göstermişti: TFF'den Metin Öztürk kararı!
Hakem kararlarına tepki göstermişti: TFF'den Metin Öztürk kararı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu!
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu! Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.