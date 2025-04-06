Real Sociedad 6 maçlık hasretini dindirdi!

Real Sociedad, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Las Palmas'ı 3-1 mağlup etti.

Real Sociedad 6 maçlık hasretini dindirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 17:50

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Sociedad, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı. 

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

6 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ 

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikel Oyarzabal, 56. dakikada Sergio Gomez ve 68. dakikada Jon Aramburu kaydetti. Las Palmas'ın tek golü ise 60. dakikada Oli McBurnie'den geldi.

Bu sonuçla birlikte deplasmanda 6 maç sonra kazanan Real Sociedad, 41 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. 

Son 12 maçında galibiyet yüzü görmeyen, 8 yenilgi ve 4 beraberlik alan Las Palmas ise 26 puanla 19. sırada kobumlandı.


Etiketler: #real sociedad #Las Palmas #la liga

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