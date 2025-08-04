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Real Sociedad'dan hücuma Portekizli takviye!

Real Sociedad'dan hücuma Portekizli takviye!

4.08.2025 23:51:00
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Real Sociedad'dan hücuma Portekizli takviye!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Sociedad, 28 yaşındaki Portekizli oyuncu Gonçalo Guedes'i renklerine bağladı.

İspanya La Liga ekibi Real Sociedad, İngiltere'nin Wolverhampton takımından Gonçalo Guedes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, Portekizli kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

"REAL SOCIEDAD'I SEÇME NEDENİM..."

İmza töreninin ardından konuşan 28 yaşındaki futbolcu, çok iyi oynayan, hücum odaklı ve hırslı bir takıma geldiğini belirterek, "Takımın son yıllarda gösterdiği seviye ve oyun tarzı, Real Sociedad'ı seçmemin temel nedenleri arasında oldu" dedi.

Kariyerinde Benfica, Paris Saint-Germain, Valencia, Villarreal ve son olarak Wolverhampton formaları giyen Guedes, Portekiz Milli Takımı ile 2019'da UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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