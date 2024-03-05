Real Sociedad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
REAL SOCIEDAD - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL SOCIEDAD - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, sahasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etmişti.
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