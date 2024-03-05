Real Sociedad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:37
Real Sociedad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

REAL SOCIEDAD - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, sahasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etmişti. 


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