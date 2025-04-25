Red Bull'dan Barış Alper Yılmaz ile antrenman şansı

Red Bull, 6 Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği "Bi' Koşu Türkiye Turu?" kampanyasıyla katılımcıları, 1565 kilometrelik Türkiye turunu tamamlamaya davet ediyor. Kampanyaya katılım, 30 dakikalık koşu ya da bisiklet sürüşünün ardından alınan ekran görüntüsünün redbull.com’a yüklenmesiyle sağlanıyor. Her hafta ödül olarak antrenman kitleri verilirken, kampanya sonunda Red Bull jürilerinin seçimi ile kazanan kişi Barış Alper Yılmaz ile antrenman yapma fırsatı yakalıyor.

Red Bull'dan Barış Alper Yılmaz ile antrenman şansı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:28

Red Bull, 6 Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında herkesi hareket etmeye çağırıyor. Katılımcılar, herhangi bir spor uygulaması aracılığıyla en az 30 dakikalık koşu ya da bisiklet sürüşünü gerçekleştirdikten sonra, bu aktiviteye ait ekran görüntüsünü redbull.com’a yüklüyor. Bu adımı tamamlayan kullanıcılar, kampanyanın ilk aşamasını geçmiş oluyor.

Red Bull’un düzenlediği "Bi' Koşu Türkiye Turu?" kampanyasının son aşamasında ise katılımcılara Barış Alper Yılmaz ile ilgili tek bir soru yöneltiliyor. Bu soruya en yaratıcı ve etkileyici yanıtı veren kişi, Barış Alper Yılmaz ile birebir antrenman yapma şansı elde ediyor.

GÜNLÜK HAREKETE TEŞVİK EDİLİYOR

Ayrıca, 6 Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen "Bi' Koşu Türkiye Turu?" kampanyası kapsamında, her hafta seçilen katılımcılara Red Bull antrenman kitleri hediye edilerek, tüketicilerin günlük harekete teşvik edilmesi hedefleniyor.

"Bi' Koşu Türkiye Turu?" kampanyası, yalnızca sporcuları değil; şehir yaşamının içinde sürekli hareket halinde olan, aktif bir yaşam biçimini benimseyen herkesi hareket etmeye davet ediyor. Metrobüse yetişenlerden sabah yürüyüşü yapanlara, koşanlardan dans edenlere kadar herkes bu kampanyanın doğal bir parçası olabiliyor.


Etiketler: #Red Bull #fitness #Barış Alper Yılmaz

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