Red Bull Half Court’ta Rap konseri, smaç ve üçlük yarışması izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

Sokak kültürü ile basketbolu birleştiren, her yıl amatör basketbolcuların yeteneklerini sergilediği Red Bull Half Court Türkiye ayağı sona erdi. Finalde rakibini 12-8’lik skorla geçen İtochester United’ın Dubai biletini aldığı yarışma, smaç ve üçlük yarışmalarının yanı sıra Kayra, Da Poet ve Chefket konseriyle renkli anlara sahne oldu.

Red Bull Half Court’ta Rap konseri, smaç ve üçlük yarışması izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:44

Sokak basketbolu kültürünü yaşatmaya devam eden, Türkiye’nin en yüksek katılımcı sayısına sahip 3x3 basketbol turnuvası Red Bull Half Court’un Türkiye finali sona erdi. Finalde Egesit İnşaat takımını 12-8’lik skorla geçen Itochester United, Dubai’deki dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye ve Avrupa basketbolunun yıldız ismi Nigel Hayes-Davis’in kazanan takıma kupasını verdiği turnuvada estetik smaç yarışması ve rekabetçi geçen 3’lük yarışması izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Final maçı öncesi Rap ve oyun dünyasının tanıdık yüzlerinden Chefket, Kamufle ve Red Bull oyuncusu Ege Arseven’in yer aldığı gösteri maçı, Castrol, Sneaks Up ve Fila sponsorluğunda gerçekleştirildi.

KAYRA, DA POET VE CHEFKET’TEN UNUTULMAZ PERFORMANS

FILA ve Spalding’in yanı sıra Sneaks Up, Castrol ve One Spray Tattoo’nun sponsorları arasında yer aldığı Red Bull Half Court Türkiye Finali’nin ardından DasDas Ataşehir’de sahneye çıkan, rap müzik sanatçıları Da Poet, Kayra ve Chefket, etkinliği izlemeye gelenlere eşsiz bir konser deneyimi yaşattı.


Etiketler: #Red Bull #Red Bull Half Court #konser

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