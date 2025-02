Red Bull Bc One Cypher Türkiye Şampiyonları belli oldu: Sıradaki durak Tokyo…

Yayınlanma: 24.02.2025 - 19:32

Güncelleme: 24.02.2025 - 19:32

Her yıl 30’dan fazla ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirleyen Red Bull BC One Cypher Türkiye, bu yıl 23 Şubat tarihinde Ataşehir DasDas’ta gerçekleşti. B-Girl Jazzy ve B-Boy Jester büyük bir zafer kazanarak 9 Kasım 2025’te Tokyo’da düzenlenecek Red Bull BC One Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını elde etti. Olimpiyat Şampiyonu Phil Wizard, Red Bull BC One 2018 Dünya Finalisti B-Girl San Andrea ve break dansın Türkiye’deki öncülerinden B-Boy Mümtaz jüri koltuğunda oturdu.

Etkinlikte Da Poet, Kayra ve Chefket’in sahne performansları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca, Red Bull BC One Cypher Türkiye ile eş zamanlı olarak düzenlenen Red Bull Half Court, basketbol ve break dans tutkunlarını bir araya getirerek spor ve dansın iç içe geçtiği eşsiz bir atmosfer sundu.

TOKYO'DAKİ DÜNYA FİNALİNDE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Türkiye’nin en yetenekli break dansçılarının sahne aldığı Red Bull BC One Cypher Türkiye, Reebok, Sneaks Up, Metropol AVM ve One Spray Tattoo desteğiyle bu yıl da unutulmayacak bir deneyime ev sahipliği yaptı. Şampiyon dansçılar B-Girl Jazzy ve B-Boy Jester Tokyo’daki büyük finalde dünya çapındaki en iyi B-Boy ve B-Girl’ler ile yarışmaya hazırlanıyor.