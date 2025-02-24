Dünyanın en büyük sokak basketbolu turnuvası Red Bull Half Court’ta Türkiye şampiyonu belli oldu

Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:48

Güncelleme: 24.02.2025 - 13:48

Sokak basketbolu kültürünü yaşatmaya devam eden, Türkiye’nin en yüksek katılımcı sayısına sahip 3x3 basketbol turnuvası Red Bull Half Court’un Türkiye finali sona erdi. Finalde Egesit İnşaat takımını 12-8’lik skorla geçen Itochester United, Dubai’deki Dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek. Kazanan takıma kupasını Türkiye ve Avrupa basketbolunun yıldız ismi Nigel Hayes-Davis verdi.

İzleyicilerden yoğun ilgi gören Red Bull Half Court’ta; Red Bull Sporucusu Ege Arseven, rap sanatçıları Kamufle ve Chefket’in de yer aldığı gösteri maçı, Castrol’ün sponsorluğunda gerçekleşen yetenek yarışması, içerik üreticisi Alper Biçen ve BHS ekibi ile Sneaks Up desteğiyle gerçekleşen smaç ve üçlük yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

DasDas Ataşehir’de eş zamanlı olarak dünyanın en prestijli break dans yarışması Red Bull BC One Cypher Türkiye finali de gerçekleşti.

KAYRA, DA POET VE CHEFKET’TEN UNUTULMAZ PERFORMANS

FILA ve Spalding’in yanı sıra Sneaks Up, Castrol ve One Spray Tattoo’nun sponsorları arasında olduğu Red Bull Half Court Türkiye Finali’nin ardından DasDas Ataşehir’de sahneye çıkan, rap müzik sanatçıları Da Poet, Kayra ve Chefket, etkinliği izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.