Red Bull Home Ground elemesinin finalistleri belli oldu
Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground’da finalin adı belli oldu. 19-20 Ekim’de grup mücadelesi verilen turnuvada A grubundan Galatasaray Esports ve BBL PCIFIC finale kalırken, B grubunda ise Red Bull takımı FUT Esports ve Eternal Fire finale adını yazdırdı.
Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground, Türkiye finalinde mücadele edecek takımlar belli oldu. 19-20 Ekim’de Kıran kırana geçen grup mücadelelerinde üstün bir başarı gösteren Red Bull Takımı FUT Esports finale adını yazdırırken, Galatasaray Esports, BBL PCIFIC ve Eternal Fire da finale kalan diğer takımlar oldu.
TÜRKİYE’NİN EN İYİ TAKIMLARI RED BULL HOME GROUND’DA MÜCADELE EDECEK
576 bin kişi tarafından canlı izlenen grup aşamalarının sona ermesiyle birlikte turnuvanın finali de 26-27 Ekim’de İstanbul'un en ikonik mekanlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak. Yarı finalde 4 maçının 3’ünü kazanan Red Bull takımı FUT Esports ile Galatasaray Esports karşı karşıya gelirken, BBL PCIFIC ve Eternal Fire da final için mücadele edecekler. Cumartesi günü başlayacak yarı final maçlarının ardından Pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla Berlin’de Türkiye’yi temsil eden takım olacak.
BERLİN’E GİDEN YOL İSTANBUL’DAN GEÇİYOR
Agon by AOC, Blacklyte ve Paycell partnerliğiyle düzenlenen Türkiye finalini kazanan takım, 20 - 24 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek Red Bull Home Ground Dünya Finali aşamasında dünyanın en iyi takımlarına karşı mücadele hakkı elde edecek.
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