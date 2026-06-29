Red Bull Login'de yılın en iyi oyunu belli oldu!

Türkiye’de oyun dünyasının en yakından takip edilen isimlerini aynı sahnede buluşturan Red Bull Login, bu yıl da binlerce oyun tutkununa 28 Haziran Pazar günü Terminal Kadıköy’de yer alan Paribu Art’ta dikkat çeken bir deneyim sundu.

Oyun dünyasına dair güncel gelişmelerin, toplulukların öne çıkardığı yapımların ve yılın dikkat çeken oyunlarının konuşulduğu etkinlikte, izleyiciler de oylamalara katıldı.

Red Bull Login’de, oyun dünyasının farklı türlerinden seçilen 32 oyun eleme usulü bir turnuva formatında karşı karşıya geldi.

EN ÇOK BEKLENEN OYUN BELLİ OLDU

Jüri üyeleri ve binlerce katılımcının oyları sonucunda “Yılın En İyi Oyunu” Clair Obscur: Expedition 33 seçilirken, “çıkışı en beklenen oyun” ise GTA 6 oldu. 2026 yılının “en abartılan oyunu” da Donkey Kong Bonanza oldu.

Etkinliğin ev sahipliğini Türkiye’nin en çok takip edilen oyun yayıncılarından Enis Kirazoğlu üstlenirken, programın sunuculuğunu içerik üreticisi Limonify gerçekleştirdi. Oyun dünyasının farklı alanlarında içerikleriyle öne çıkan, ⁠Orhun Kayaalp, Dost Kayaoğlu, ⁠Batu Bozkan, ⁠Efe Uygaç, ⁠Ege Arseven, ⁠Ersin Kılıç, ⁠Selin Yoko, Gürkan Gürak, ⁠Gül Gürak, ⁠Faruk Akıncı ise jüri koltuğunda yer aldı.

İtopya’nın destekleriyle gerçekleşen Red Bull Login, oyun kültürünü yalnızca ekranlardan değil, toplulukların ortak deneyimlerinden beslenen bir alan olarak ele aldı. Katılımcılar gün boyunca hem oyun dünyasının sevilen isimleriyle bir araya gelme hem de canlı oylamalar aracılığıyla etkinliğin akışına doğrudan katkı sunma fırsatı yakaladı.