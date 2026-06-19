Red Bull Uçuş Günü İstanbul'da gerçekleştirilecek

Yaratıcılık, cesaret ve eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'a dönüşü öncesinde rekor ilgi gördü. 23 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek etkinlik için başvurusunu tamamlayan takım sayısı 7.899'a ulaştı. 2022 yılında 2.700 olan başvuru sayısının yaklaşık üç katına çıkan ilgi, Red Bull Uçuş Günü tarihindeki en dikkat çekici başvuru performanslarından biri oldu. Tasarımlarını sisteme yükleyen ekipler arasından seçilecek 32 takım, kendi tasarladıkları ve insan gücüyle çalışan uçuş makineleriyle rampadan denize süzülmeye çalışacak.

Bu yıl "Uçuş Serbest" temasıyla gerçekleşecek Red Bull Uçuş Günü'nde takımlar, uçuş mesafelerinin yanı sıra yaratıcılıkları, kostümleri, tasarladıkları araçlar ve sahne performanslarıyla da jüri karşısına çıkacak. Hayal gücünün ön planda olduğu etkinlikte ekipler, hazırladıkları konseptlerle Caddebostan Sahili'nde festival atmosferi yaratacak.