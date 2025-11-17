Red Bull Sporcusu Ali Türkkan, İstanbul Rallisi’ni Kazandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 16:24:00
Red Bull sporcusu Ali Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte 45. İstanbul Rallisi’nde güçlü ve istikrarlı bir performans sergileyerek genel klasman birinciliğine ulaştı.

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, motorsporlarının en köklü yarışlarından biri olan Orhan Yüce 45. İstanbul Rallisi’nde zirveye çıktı. Castrol Ford Team Türkiye adına mücadele eden Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte ralliyi hem genel klasmanda hem de Sınıf 3 kategorisinde birinci sırada tamamladı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan İstanbul Rallisi, zorlu etapları ve yüksek rekabet seviyesiyle dikkat çekti. 47 ekibin start aldığı yarışta Türkkan, güçlü bir performansla birinciliğe ulaştı.

2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 6–7 Aralık tarihlerinde koşulacak Kocaeli Rallisi ile tamamlanacak.  

