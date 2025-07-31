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Ali Türkkan Türkiye’yi temsil edecek

Ali Türkkan Türkiye’yi temsil edecek

31.07.2025 17:18:00
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Cumhuriyet Spor
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Ali Türkkan Türkiye’yi temsil edecek

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) en hızlı duraklarından biri olan Finlandiya Rallisi’nde mücadele edecek

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) en hızlı duraklarından biri olan Finlandiya Rallisi’nde mücadele edecek. 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek rallide Castrol Ford Team Türkiye adına direksiyon başına geçecek olan genç pilot, sezonun dokuzuncu ayağında Türkiye’yi temsil edecek.

Ali Türkkan, sezonun yedinci ayağında Yunanistan’da koşulan Akropolis Rallisi’nde JWRC ve WRC3 klasmanlarında birincilik elde ederek tarihi bir zafere imza atmıştı. Bu galibiyetle JWRC tarihinde yarış kazanan ilk Türk pilot olan Türkkan, Türkiye’nin motorsporları tarihinde yeni bir sayfa açmıştı.

İlgili Konular: #Red Bull #dünya ralli şampiyonası #Ali Türkkan

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