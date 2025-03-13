Red Bull sporcusu Kübra Dağlı 2025 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:30

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:30

Türkiye 2025 Taekwondo Poomsae Şampiyonası, Adana’da gerçekleşti. 4-8 Mart tarihleri arasında Adana Serinevler Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada Red Bull Sporcusu Kübra Dağlı, 2025 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası serbest stil çiftlerde partneri Emirhan Muran ile birlikte altın madalyanın sahibi oldu.

DAĞLI: "SAKATLIĞA RAĞMEN ŞAMPİYON OLDUK"

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlığa rağmen şampiyon olan Red Bull sporcusu, “Diz sakatlığı sonrası yeterince hazırlanamamanın vermiş olduğu tedirginlikle maça çıktım ve çok şükür bir sakatlık olmadan müsabakayı başarıyla tamamladık. Şimdi tekrar eski performansıma dönmek için çalışma zamanı” ifadelerini kullandı.

Kübra Dağlı en son, Ankara’da 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2024 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndaki başarısıyla göz doldurmuştu. Emirhan Muran ve Furkan Bayrak ile Türkiye Şampiyonu olarak, iki altın madalya kazanmıştı. Dağlı, 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Estonya’da yapılacak Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na katılmak üzere seçmelere girmek için hazırlıklarına başladı.