Red Bull Uçuş Günü, 3 yıl sonra yeniden yapılacak
Red Bull Uçuş Günü, 3 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirilecek.
Havacılık tarihini yeniden yazma ve suya iniş sanatını mükemmelleştirme girişimi olan Red Bull Uçuş Günü, 5 Haziran'da yapılacak.
Dörder kişilik takımların katılacağı organizasyonda, katılımcılar kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayacak. 2019 yılında 200 bin kişiyi ağırlayan organizasyonun jürisi, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda tasarladıkları araca ve uçuşun hemen öncesinde gerçekleştirilecek performanslara göre değerlendirecek.
Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilecek organizasyon için başvurular da başladı. "redbullucusgunu.com" adresinden yapılacak başvurular 13 Mart'a kadar devam edecek.
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