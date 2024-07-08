Red Bull Yağlı Direk coşkusu Beykoz’da yaşandı
Her yıl birbirinden renkli anlara ev sahipliği yapan Red Bull Yağlı Direk’te kazanan belli oldu. Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak için mücadele ettiği etkinlik, bu yıl 7 Temmuz Pazar günü İstanbul Beykoz’da, Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Şişecam Fabrikası İskelesi’nde gerçekleşti. Etkinliğin kazananı Zafer Ayyıldız oldu.
Her yıl Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde hem izleyenlere hem de katılımcılara eğlenceli anlar yaşatan Red Bull Yağlı Direk heyecanı Beykoz’da yaşandı. Ülkemizde bir klasik haline gelen ve bu yıl Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte, yağa bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almayı başaran Zafer Ayyıldız mücadelenin kazananı oldu. Zafer Ayyıldız’a ödülünü, kupasını ve madalyasını Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler takdim etti.
Beykoz Şişecam Fabrikası İskelesinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştığı zorlu görevi takip eden binlerce kişi eğlenceli anlara tanıklık etti.
RED BULL YAĞLI DİREK NEDİR?
Türkiye’de bir klasik haline gelen Red Bull Yağlı Direk’te katılımcılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalışıyor. Katılımcıların sırayla direğin en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp Türk bayrağını alan ilk kişi günün kahramanı oluyor.
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