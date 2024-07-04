Red Bull Yağlı Direk heyecanına geri sayım başladı!
Her yıl birbirinden renkli anlara ev sahipliği yapan Red Bull Yağlı Direk heyecanına sayılı günler kaldı. Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağa ulaşmak üzere mücadele ettiği etkinlik bu yıl 7 Temmuz Pazar günü İstanbul Beykoz’da, Şişecam Fabrikası İskelesi’nde gerçekleşecek.
Her yıl Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, hem izleyenlere hem de katılımcılara eğlenceli anlar yaşatan Red Bull Yağlı Direk geri dönüyor. Ülkemizde bir klasik haline gelen ve bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında gerçekleşecek olan etkinlikte, yağa bulanmış direğin ucundaki bayrağı almayı başaran ilk katılımcı yılın kazananı olacak.
Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış direğin ucundaki bayrağı almaya çalıştığı zorlu görev, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ve Beykoz Belediyesi katkılarıyla 7 Temmuz Pazar günü Beykoz’da, Şişecam Fabrikası İskelesi’nde gerçekleşecek.
Red Bull Yağlı Direk etkinliği hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve kayıt gerçekleştirmek için RedBull.com/yaglidirek adresi ziyaret edilebiliyor.
RED BULL YAĞLI DİREK NEDİR?
Türkiye’de bir klasik haline gelen Red Bull Yağlı Direk’te katılımcılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucundaki bayrağı almaya çalışıyor. Katılımcıların sırayla direğin en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp bayrağı alan ilk kişi günün kahramanı oluyor.
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