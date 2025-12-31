Rekor transferler, bahis operasyonları: İşte Türk futbolunun 2025 özeti...

Türkiye'de 2025 yılında düzenlenen en üst düzey 2 futbol organizasyonunu Galatasaray kazandı.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamladı. Üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğu elde eden sarı-kırmızılı takım, Türk futbolunda 5. yıldızı formasına ekleyen ilk takım oldu.

Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk yarısını ise en yakın takibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer aldı. "Cimbom" lider girdiği yılı, zirvede kapatmayı başardı.

TÜRKİYE KUPASI DA GALATASARAY'IN

Sarı-kırmızılı ekip, 2025 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Kupa finalinde Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrılarak tarihinde 19. kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan sarı-kırmızılılar, Türk futbolunda bu yıl sonuçlanan iki üst düzey turnuvayı da şampiyon tamamlamış oldu.

DÖRT TAKIM DÜŞTÜ, ÜÇ TAKIM GELDİ

Trendyol Süper Lig'de bu yıl 4 takım küme düşerken 3 takım yükseldi.

Sezonu 16. sırada bitiren Bodrum FK, 17. Sivasspor, 18. Hatayspor ile son sıradaki Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'e düştü.

TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor ile ikinci Gençlerbirliği, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Fatih Karagümrük ise play-off'ta şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

AVRUPA'DA TÜRK TAKIMLARI

Türkiye'yi 2025 yılında Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor temsil etti.

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig etabını 14. tamamlayarak mücadelesini 2025'e taşıdı. Son 16 turu play-off'unda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a elenen sarı-kırmızılı ekip, hedeflediğinden erken bir şekilde turnuvaya veda etti.

Bu sezon doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden "Cimbom" 6 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Galatasaray, kalan 2 maçında maksimum puan alarak ilk 24 içinde kalmaya çalışacak.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ise 24. olarak yoluna devam etti. Play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht'i geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda İskoçya takımı Rangers'e penaltılarda elendi.

Fenerbahçe, bu sezon da Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele ederek başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde "Devler Ligi"ne katılamayan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Mourinho'nun yerine göreve getirilen Domenico Tedesco yönetiminde "Kupa 2"de 6 maçta 9 puan alan Fenerbahçe, son 2 maç öncesi play-off kotası içinde yer buldu.

Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını geçmeyi başaramadı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon da önce UEFA Avrupa Ligi, ardından UEFA Konferans Ligi elemelerini geçemedi.

RAMS Başakşehir de geçen sezon yarıştığı UEFA Konferans Ligi'nde şubat ayını görmeyi başaramadı ve ocak ayında Avrupa'da havlu attı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon da Konferans Ligi elemelerinde istediği sonuçları alamadı.

Geçen sezon Avrupa kupalarında yer almayan Samsunspor, bu sezon Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil etti. Avrupa Ligi elemelerinde başarılı olamayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlı takım, lig etabını 10 puanla 12. sırada tamamladı. Samsun temsilcisi, mücadelesini 2026 yılına taşıdı.

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN DEĞİŞTİ

"Dört Büyükler" arasında 2025 yılında Fenerbahçe'de yönetim değişikliği yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde 7 yıllık Ali Koç devri sona erdi. Kulübün eylül ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda Saadettin Saran başkanlığa seçildi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Galatasaray'da Dursun Özbek, Trabzonspor'da ise Ertuğrul Doğan, koltuklarını korudu.

SARI-LACİVERTLİLER ŞAMPİYONLUK HASRETİNİ DİNDİREMEDİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk hasreti 11 sezona çıktı.

Son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, sonrasındaki 11 sezonda mutlu sona ulaşamadı. 2024-2025 sezonunu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk özlemini dindiremedi.

Yılı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe, sezon sonunda ipi önde göğüslemek için mücadelesini sürdürecek.

BEŞİKTAŞ İÇİN 2025 İYİ GEÇMEDİ

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Beşiktaş, 2025 yılını sıkıntılı geçirdi.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın 33 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, bu sezon da istediği sonuçları almakta zorlandı. Sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde giren "Kara Kartal"da beklentiler karşılanmayınca takım Sergen Yalçın'a emanet edildi.

Bu sezon da şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, yılı lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde bitirdi.

TRABZONSPOR İÇİN 2025 YÜKSELİŞ YILI OLDU

Bodro-mavili ekip, 2025 yılında önemli bir yükseliş yaşadı.

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Karadeniz temsilcisi, ekonomik olarak önemli hamleler yapmaya devam etti. Sportif olarak iyi başlamadığı 2025 yılının ilk yarısında teknik direktörlüğe kulübün efsane oyuncularından Fatih Tekke getirildi. Tekke, mart ayında büyük sıkıntılar ve sportif hedeflerden uzaklaşmış şekilde aldığı Trabzonspor'u toparlamayı başardı.

2024-2025 sezonunu 7. sırada bitiren bordo-mavili takım, bu sezona iyi başladı. Uygun maliyetle yaptıkları genç oyuncu transferlerinden önemli katkı alan Trabzonspor, yılı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

YILA OKAN BURUK DAMGASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılarıyla 2025 yılına da damga vurdu.

Sarı-kırmızılı ekibi üst üste 3 sezon şampiyonluğa taşıyan Buruk, dördüncüsü için emin adımlarla ilerliyor. Buruk, bu yıl ayrıca Türkiye Kupası'nı da kazanarak 2025 yılı içinde yarıştığı meslektaşlarının kupa sevinci yaşamasına izin vermedi.

Eylül ayı başında göreve geldiği Fenerbahçe'yi namağlup götüren İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, yılın dikkat çeken performanslarından birini sergiledi.

Trabzonspor'u ayağa kaldıran Fatih Tekke, Karadeniz temsilcisini yeniden şampiyonluk yarışı içine sokarak camiayı ve şehri heyecanlandırdı.

Alman teknik adam Thomas Reis, geçen sezon ligde üçüncü yaparak Avrupa'ya götürdüğü Samsunspor'da iyi performansını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de aldığı Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Stanimir Stoilov da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sportif başarı yakalayan Bulgar teknik adam, performansını yükselterek değer kazandırdığı oyuncularla da dikkati çekiyor.

Genç teknik adamlar, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Joao Pereira da gösterdikleri yükselişle dikkati çekiyor.

YILIN ÖNE ÇIKAN FUTBOLCULARI

Yılın ilk yarısında şampiyon olan, ikinci yarısını da lider kapatan Galatasaray'dan Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Roland Sallai ön plana çıkan futbolcular oldu.

Fenerbahçeli Ederson, Milan Skriniar, Marco Assencio ve Anderson Talisca, Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, Trabzonspor'da Paul Onuachu, Andre Onana, Mustafa Eskihellaç, Christ Inao Oulai, Wagner Pina, Ernest Muçi, Felipe Augusto, RAMS Başakşehir'de Eldor Shomurodov, Samsunspor'da Anthony Musaba, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji, Göztepe'de Anthony Dennis, Arda Okan Kurtulan, Juan, Gaziantep FK'de Dirissa Camara, Kacper Kozlowski, Kocaelispor'dan Habib Keita, Konyaspor'dan Umut Nayir gibi futbolcular performanslarıyla dikkati çekti.

OSİMHEN TRANSFERİYLE REKOR KIRILDI

Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini alarak rekor bir harcama yaptı.

Geçen sezon başında sürpriz bir şekilde İtalyan takımı Napoli'den Osimhen'i kiralayan sarı-kırmızılı ekip, dünya futbol kamuoyunda ses getirdi. Takımın şampiyonluğundan büyük katkısı bulunan yıldız santrfor, özellikle Suudi Arabistan'dan çok yüksek rakamlı teklifler alsa da Galatasaray'da kalmayı tercih etti.

Sarı-kırmızılı kulüp de Osimhen için Napoli'ye 75 milyon Euro ödeyerek Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırdı.

Galatasaray ayrıca Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo için yaklaşık 31 milyon Euro, milli kaleci Uğurcan Çakır için ise 27,5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından İlkay Gündoğan'ı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

ÖNEMLİ TRANSFERLER

Trendyol Süper Lig kulüpleri, 2025 yılında birçok önemli transfere imza attı.

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, ocak ayında Anderson Talisca, Milan Skriniar'ı transferi etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon başında ise Ederson, Marco Assensio, Kerem Aktürkoğlu, John Duran, Nelson Semedo, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez gibi önemli futbolcularla sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, bedelsiz kiraladığı Orkun Kökçü için şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girmesi durumunda Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlılar ayrıca Tammy Abraham, Vaclav Cerny, Wilfried Ndidi, El Bilal Toure gibi önemli futbolcuları kadrosuna kattı.

Eski oyuncusu Paul Onuachu'yu bu kez bonservisiyle kadrosuna dahil eden Trabzonspor ise dünyaca ünlü kaleci Andre Onana'yı kiraladı. Bodro-mavili ekip, genç ve uygun maliyetli oyuncular Christ Inao Oulai, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Wagner Pina'yı alarak şampiyonluk yarışına dahil oldu.

YILIN SATIŞ REKORU TRABZONSPOR'DA

2025 yılında Türk futbolunun satış rekorunu Trabzonspor elde etti.

Karadeniz temsilcisi, milli kaleci Uğurcan Çakır'ı 27,5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a sattı. Bordo-mavili kulüp, ayrıca şarta bağlı bonusun gerçekleşmesi durumunda 3 milyon Euro daha kazanacak.

Bu transfer, 2025 yılında Türk futbolunun yaptığı en büyük satış olarak kayıtlara geçti.

YURT DIŞINA GİDEN FUTBOLCULAR

Türk futbolu, 2025 yılında yurt dışına gönderdiği futbolcuların bonservis bedellerinde de önemli rakamlara ulaştı.

Fenerbahçe, genç stoperi Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e 22 milyon Euro bonservis bedeliyle satarak bu sezonun yurt dışı satış rekorunu kırdı.

Beşiktaş ise Portekizli Gedson Fernandes'i Rusya'nın Spartak Moskova takımına yaklaşık 21 milyon Euro'ya göndererek kasasına önemli bir miktar para girişi sağladı.

Yılın en dikkat çekici satışını Göztepe gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi, Brezilyalı santrfor Romulo'yu 20 milyon Euro bonservisle Almanya'nın Leipzig takımına gönderdi.

RAMS Başakşehir, Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek'i 10 milyon Euro'ya Katar takımı Al Duhail'e, Kasımpaşa ise genç savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı 7 milyon Euro'ya İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya sattı.

Eyüpspor'da yeniden çıkış yakalayan kaleci Berke Özer de 4,5 milyon Euro'ya Fransa'nın Lille takımına gitti.

YIL SONUNDA BAHİS OPERASYONU GÜNDEME DAMGA VURDU

Türk futbolunda 2025'in en önemli olayı, yılın son günlerinde yapılan bahis operasyonu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynayan hakemlerle başladığı soruşturmayı futbolcular ve gözlemcilerle devam ettirdi. TFF, bu kapsamda çok sayıda hakemin kariyerini sonlandırdı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oynadığı tespit edilen futbolculara da 45 gün ile 1 yıl arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi.