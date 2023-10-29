Rekortmen Milli Sporcu Şahika Ercümen: "Cumhuriyet için öncülük etmeliyiz"

Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:23

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:23

Cumhuriyetimizin 100. yılına değer katan adımlardan birisi, milli sporcumuz Şahika Ercümen’den geldi. 17 Ekim’deki denemesiyle paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 106 metre ile dünya rekorunu kıran Ercümen, bu dalışı Hatay’da yaparak, aynı zamanda deprem sonrası gündemden düşen bölgeye dikkat çekti. Rekor denemesine “100 kız çocuğunun eğitim ve spor bursu kazanması” hedefini de koyan Ercümen ile Hatay’ı ve Cumhuriyetin önemini konuştuk.

Rekor denemenizi Hatay’da yaptınız. Hatay’ı seçme nedeniniz nelerdir? Hatay sizin için ne anlam ifade ediyor ve şu an sizin gözünüzden Hatay’daki manzara nasıl?

Hatay, kültürlerin iç içe geçtiği tarih boyunca her zaman önemini korumuş bir yer. Hoşgörünün, barışın kenti. Burada çok acı şeyler yaşandı. Tıpkı diğer deprem şehirlerimiz gibi. Hatay tabii ki yeniden ayağa kalkacak. Ben de Hatay ayağa kalkarken daha başı dik daha gururlu bir şekilde ayağa kalkmasına katkıda bulunmak istiyorum. Bu dalıştaki amacım sadece bir dünya rekoru kırmak değil. Aynı zamanda Hatay’ın adının bir dünya rekoruyla geçmesini sağlamak ve sualtı dünyasının dikkatini buraya çekmek.

‘Yaşamım sporla değişti’

Başarıyla sonuçlanan denemenizin hedeflerinden birisi de “100 kız çocuğuna eğitim ve spor bursu sağlamak” idi. Bu konudaki hassasiyet ve önceliğinizin nedenleri nelerdir?

Benim yaşamım spor sayesinde değişti ben de başka çocukların yaşamının spor ile değişmesine katkıda bulunmak istiyorum. Spor bunun için çok kuvvetli bir araç, ben de nefesimi dünya rekoru kırmanın ötesinde bir amaç için tutmak istedim.

Cumhuriyetin 100. yılının unutulmayacak başarılarından birisine imza attınız. Sizin için Cumhuriyet nedir? Ve de Cumhuriyetin ikinci yüzyılı nasıl olmalı?

Atatürk, Cumhuriyeti tanımlarken tek kelime ile “Cumhuriyet fazilettir" diye özetlemiştir. Bir kadın olarak toplumumuzun tüm katmanlarında ve her alanda olabilmek demektir Cumhuriyet. Dünyada tüm haklarını elde etmiş en öncü uluslardan biri olmanın gururunu taşımaktır. Cumhuriyet, fikri hür olmak, vicdanı hür olmak, irfanı hür olmaktır. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında ülkemiz, Atamızın hedef gösterdiği ileri uygarlık seviyesine ulaşmada, çok önemli yol almış, pek çok konuda dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmiştir. Bu öyle bir yarıştır ki her alanda ve sürekli olmaktadır.

Bilimde, ekonomide, sanatta, sporda, üretimde, teknolojide güzel ülkemizin her yerinde, çalışkan halkımızın tüm kesimlerinin yürüttüğü ve bir meşale gibi elden ele geçirdiği bir yarış, bir mücadele. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için sadece ileri uygarlık seviyesine ulaşma hedefimiz olmamalı, yeni seviyeleri belirleyebilecek, toplumlara öncülük yapabilecek bir noktaya ulaşmalıyız.

Gelişen dünya önümüze pek çok imkân sunmaktadır. Dünya ile bütünleşmeli, diğer ülkeler ve başka kültürler için bir model haline gelmeli, başka toplumlara, eşitlik, adalet, hürriyet, liyakat yani Cumhuriyet için öncülük etmeliyiz. Cumhuriyetimiz, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene!