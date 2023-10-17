Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılını rekorla kutladı!
Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı için gerçekleştirdiği rekor denemesinde 106 metre ile dünya rekoru kırdı.
Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.
SIRP SPORCUNUN REKORUNU KIRDI
Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı.
Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.
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