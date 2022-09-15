Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rennes'e konuk olacak. Karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.
Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı. Ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.
RENNES - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rennes-Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu 2. maçı 15 Eylül Perşembe günü (bugün) saat saat 22:00'de oynanacak.
RENNES - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç EXXEN'den canlı olarak yayımlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransa ekibi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.
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