Rennes, kendi evinde üstünlüğünü koruyamadı
Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Le Havre ile 2-2 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Rennes, 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada Le Havre ile 2-2 berabere kaldı.
Rennes'in gollerini 10. dakikada Ludovic Blas ve 24. dakikada Christopher Wooh kaydetti.
Le Havre'ın golleri ise 40. ve 70. dakikalarda Nabil Alioui'dan geldi.
LE HAVRE 10 KİŞİ KALDI
Le Havre'de Samuel Grandsir, 62'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Rennes puanını 5 yükseleterek 4.sıraya yerleşirken, Le Havre 2 puanla 13.sırada kaldı.
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