Rennes, kendi evinde üstünlüğünü koruyamadı

Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Le Havre ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 16:17
Rennes, kendi evinde üstünlüğünü koruyamadı
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Rennes, 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada Le Havre ile 2-2 berabere kaldı. 

Rennes'in gollerini 10. dakikada Ludovic Blas ve 24. dakikada Christopher Wooh kaydetti.

Le Havre'ın golleri ise 40. ve 70. dakikalarda Nabil Alioui'dan geldi.

LE HAVRE 10 KİŞİ KALDI

Le Havre'de Samuel Grandsir, 62'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Rennes puanını 5 yükseleterek 4.sıraya yerleşirken, Le Havre 2 puanla 13.sırada kaldı. 


Player Alanı
rennes Le Havre Fransa Ligue 1

İlgili Haberler

Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı

Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı
Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
Milli okçular, Dünya Kupası'nın Paris ayağında yarışacak

Milli okçular, Dünya Kupası'nın Paris ayağında yarışacak

En Çok Okunan Haberler