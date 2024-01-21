Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Kupası son 32 turunda kendi sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:05'te başlayacak.
Fransa Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşanıyor.
Julien Stephan yönetimindeki Rennes, kendi sahasında Gennaro Gattuso'nun ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
RENNES - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:05'te başlayacak.
RENNES - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Rennes, bir önceki turda Guingamp deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Marsilya ise deplasmanda karşılaştığı Thionville'i 1-0 mağlup etmişti.
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