Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Kupası son 32 turunda kendi sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:05'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:38
Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşanıyor.

Julien Stephan yönetimindeki Rennes, kendi sahasında Gennaro Gattuso'nun ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

RENNES - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:05'te başlayacak.

RENNES - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Rennes, bir önceki turda Guingamp deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Marsilya ise deplasmanda karşılaştığı Thionville'i 1-0 mağlup etmişti.


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